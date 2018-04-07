صور.. راعى كنيسة موسى النبى بطور سيناء يترأس قداس صلاة عيد القيامة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

ترأس القس مينا سعد راعى كنيسة "موسى النبى" بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء قداس عيد القيامة المجيد الذى بدأ عقب توافد أقباط مدينة الطور حاملين الشموع وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقد انطلق صلاة القداس منذ الساعة الثامنة وسيستمر حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد تفقد الإجراءات الأمنية الخاصة بكنيسة "موسى النبى" يرافقه اللواء عبد الرحمن المصرى مساعد مدير الأمن، واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد، وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

أشاد المحافظ بالإجراءات التأمينية المتبعة موجها كل الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يقومون به من جهد فى تأمين دور العبادة.

ووجه المحافظ بعدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها وقيام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط الخدمات الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس لتحقيق أعلى درجات التأمين.

وطالب المحافظ جميع رؤساء المدن بزيارة الكنائس غدا الأحد وتقديم التهانى للأخوة الأقباط.