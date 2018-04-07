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صور.. حملات ببورسعيد لجمع إطارات السيارات المستعملة منعا لحرقها فى شم النسيم

السبت، 07 أبريل 2018 03:32 م
صور.. حملات ببورسعيد لجمع إطارات السيارات المستعملة منعا لحرقها فى شم النسيم خلال أعمال جمع الإطارات


بورسعيد - محمد عزام
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تكثف أحياء محافظة بورسعيد، من جهودها، اليوم، السبت، فى شن حملات متواصلة لجمع إطارات السيارات "الكاوتشوك" المستعملة والتى يستخدمها الصبية والشباب لإحراقها إحدى العادات والطقوس التى اعتادوا عليها منذ سنوات احتفالا بليلة شم النسيم.

 

فقد قامت إدارة الإشغالات بالأحياء بشن حملات مكبرة على مدار الأيام الماضية لجمع إطارات الكاوتشوك المستعمله من داخل عدد من المناطق والشوارع الرئيسية، وذلك كإجراء احترازى لمنع اشعالها ليلة شم النسيم وتعرض شوارع الحى للخطر نظرا لمرور خطوط الغاز أسفل الشوارع.

 

وقال السعيد رخا رئيس حى الضواحى إنه شملت الحملات التى شنها الحى مناطق شباب الخريجين وبنك الاسكان والسيدة خديجة والأمل ومنطقة الحرفيين وشوارع أسوان وعبد الرحمن شكرى ومصطفى كامل حيث تم مداهمة عدد من اماكن تجمعات هذه الإطارات ومصادرتها.

 

ودعا رئيس الحى المواطنين إلى الإبلاغ عن اماكن تجمعات هذه الإطارات لمصادرتها أولا باول ودرء أى مخاطر محتمله.

 

وأشار إلى أن هناك العديد من الحدائق والمتنزهات يمكن للمواطنين التعبير عن احتفالهم بهذه المناسبة داخل بشكل حضارى بعيدا عن هذه الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين وتشوه البيئة فضلا عن خطورتها على الصحة العامة.

حملة بحى الضواحى لجمع الكاوتشوك المسعمل
حملة بحى الضواحى لجمع الكاوتشوك المسعمل

 

خلال أعمال جمع الإطارات
خلال أعمال جمع الإطارات

 

الحملة تمارس مهام عملها
الحملة تمارس مهام عملها

 

إشغالات الضواحى تجمع إطارات السيارات
إشغالات الضواحى تجمع إطارات السيارات

 

الحملة تجمع الإطارات المستعملة
الحملة تجمع الإطارات المستعملة

 

 


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