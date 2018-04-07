صور.. الجيش السورى يتقدم فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية

صور.. الجيش السورى يتقدم فى مدينة دوما بالغوطة الشرقيةالسبت، 07 أبريل 2018 07:19 م
الجيش السورى
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تمكنت القوات السورية، من السيطرة على مواقع استراتيجية فى مدينة دوما الواقعة فى الغوطة الشرقية بريف دمشق، بعد عمليات عسكرية ضخم للجيش السورى.
فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن 11 شخصا بينهم أطفال أصيبوا السبت، بحالات اختناق إثر قصف جوى على مدينة دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة فى الغوطة الشرقية قرب دمشق، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.
آليات الجيش السوري
انتشار الدبابات
جندي سوري في دوما
دبابات الجيش السوري
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