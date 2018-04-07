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السبت، 07 أبريل 2018 07:38 م
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صور.. الجيش السورى يتقدم فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية

السبت، 07 أبريل 2018 07:19 م
صور.. الجيش السورى يتقدم فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية الجيش السورى


كتب عبد الوهاب الجندى
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تمكنت القوات السورية، من السيطرة على مواقع استراتيجية فى مدينة دوما الواقعة فى الغوطة الشرقية بريف دمشق، بعد عمليات عسكرية ضخم للجيش السورى.

فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن 11 شخصا بينهم أطفال أصيبوا السبت، بحالات اختناق إثر قصف جوى على مدينة دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة فى الغوطة الشرقية قرب دمشق، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.

آليات الجيش السوري
آليات الجيش السوري

 

انتشار الدبابات
انتشار الدبابات

 

جندي سوري في دوما
جندي سوري في دوما

 

دبابات الجيش السوري
دبابات الجيش السوري

 

 


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