صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع







الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية،رفع درجه الاستعداد بكافة المنشآت الصحية من مستشفيات ووحدات صحية ومراكز طبيه بنطاق المحافظة إلى الدرجه القصوى ومنع الاجازات والراحات.

كما أصدر وكيل وزارة الصحة تعليمات مشدده بشأن توافر الأطقم الطبيه وفرق الانتشار السريع وتوافر الادويه والمستلزمات الطبية واكياس الدم بكافة المستشفيات التابعة للمديرية بنطاق المحافظة.

يأتى ذلك تزامنا مع انعقاد غرفة الازمات بديوان المديرية لمتابعة هذا الشأن علي مدار الساعة و التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والوزارة،حرصا علي توفير كافه اوجه الرعايه الصحية للمواطنين خلال فترة الأعياد.