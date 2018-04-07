صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع

صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد القيامة المجيد وأعياد الربيعالسبت، 07 أبريل 2018 02:52 م
الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية
إضافة تعليق
أعلن الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية،رفع درجه الاستعداد بكافة المنشآت الصحية من مستشفيات ووحدات صحية ومراكز طبيه بنطاق المحافظة إلى الدرجه القصوى ومنع الاجازات والراحات.
كما أصدر وكيل وزارة الصحة تعليمات مشدده بشأن توافر الأطقم الطبيه وفرق الانتشار السريع وتوافر الادويه والمستلزمات الطبية واكياس الدم بكافة المستشفيات التابعة للمديرية بنطاق المحافظة.
يأتى ذلك تزامنا مع انعقاد غرفة الازمات بديوان المديرية لمتابعة هذا الشأن علي مدار الساعة و التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والوزارة،حرصا علي توفير كافه اوجه الرعايه الصحية للمواطنين خلال فترة الأعياد.
إضافة تعليق
عمليات التجميل الرجالى.. ضرورة أم "دلع ماسخ"؟.. تصغير الأنف.. شفط دهون الثدى..النحت رباعى الأبعاد لمنطقة الصدر والبطن..تكبير العضو الذكرى وشد الجفون.. أبرز العمليات.. والأسعار تبدأ من 2000 وتصل إلى 60 ألف جنيه
مارك زوكربيرج "كعب داير" بين الكونجرس ومجلس العموم بعد فضيحة تسريب البيانات.. مؤسس "فيس بوك" يرد على أسئلة أعضاء المجلس الأمريكى 11 إبريل.. استجواب فى لندن قبل نهاية الشهر.. والاتحاد الأوروبى يصدمه بقواعد جديدة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة