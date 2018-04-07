صحة الدقهلية تقوم بجولة مفاجئة لمتابعة جاهزية مصيف جمصة لشم النسيم

صحة الدقهلية تقوم بجولة مفاجئة لمتابعة جاهزية مصيف جمصة لشم النسيمالسبت، 07 أبريل 2018 06:29 م
جانب من الجولة
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قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم السبت بحملة مكبرة لمتابعة مدى جاهزية المصيف فى مدينة جمصة ، حيث بدأ جولته بالمرور على مستشفى جمصه المركزي لتفقد مدى استعدادها لاستقبال المرضى أثناء فترة الاحتفالات بشم النسيم.
كما قام بتفقد الصيدلية للاطمئنان على مدى توافر المستلزمات والأدوية واطمئن على تواجد أطقم الأطباء والتمريض بعدد كافى لاستقبال الطوارىء وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين أثناء موسم أعياد الربيع ،واختتم الجولة بزيارة الأسواق التجارية ومراقبة جودة الأغذية والشاطئ وحالة النظافة العامة ورش الحشرات.
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