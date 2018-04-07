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صحة الدقهلية تقدم نصائح وتحذيرات عند شراء الأسماك المملحة وطرق التخزين

السبت، 07 أبريل 2018 02:47 م
صحة الدقهلية تقدم نصائح وتحذيرات عند شراء الأسماك المملحة وطرق التخزين الاسماك المملحة - أرشيفية


الدقهلية - شريف الديب
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أكدت مديرية الصحة بالدقهلية برئاسة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، علي بعض النصائح والمواصفات عند شراء الأسماك المملحة والمدخنة، موضحة أنه يجب أن تكون من مصدر موثوق به، وليس الباعة الجائلين، أو أماكن مجهولة المصدر، نظرا لافتقادهم للشهادات الصحية المطلوبة لإثبات خلوهم من الأمراض.

وأشارت إلى أنه يجب توخي الحذر من تصنيع هذه الأسماك في أماكن مجهولة غير نظيفة، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي وأيضا تخزينها بطريقة صحيحة.

وتابعت أنه بخصوص الشكل الخارجي للسمكة، يجب أن يكون شكل السمكة (المملحة) متماسكة القوام وليست ممزقة من الخارج، واللحم الداخلي متماسك وبه كمية مناسبة من الملح، وأن يميل اللون إلى الأبيض وليس الداكن (احمر).

وأكملت أنه بخصوص تناول الأسماك المملحة، يجب عدم الإفراط فى التناول لتلافي حدوث نزلات معوية، وضرورة سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز طبي حال ظهور هذه الأعرض؛ "غثيان- دوخة- صداع - قىء- عدم وضوح الرؤية"، ومصارحة الطبيب المعالج بنوعية الطعام ومكان إعداده، أو مكان شرائه مع الاحتفاظ بالعلامة التجارية للمحل، لاتخاذ اللازم فى حالة وجود أى مخالفات.

 وفى النهاية، يجب تخزين الأسماك جيدا في أماكن جيدة التهوية أو الثلاجة لحين استخدامها مرة أخري، ولا يجب تناول الأسماك مرة أخرى إذا تم حفظها في الدواليب بالمطابخ أو أفران البوتاجاز.

 


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