صحة الاسكندرية : استمرار المسح الطبى الشامل للأمراض الغير معدية







الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالتسكندرية برئاسة الدكتورة عزة الفناجيلى ، استمرار المسح الطبي الشامل للأمراض الغير معدية ،بجانب المسح الشامل لفيروس سي وذلك بالقوافل بمناطق الحضرة الجديدة وبجوار كل من وحدة العجمي البحرية و مستشفي العامرية و مستشفي صدر المعمورة ، بالإضافة لوجود 4 نقاط تمركز جدد بالمراكز الصحية .

وقد أعلنت مديرية الشون الصحية بالاسكندرية فى بيان صادر اليوم أنه تم عمل الفحص 873 مواطن من خلال المراكز الثابتة و18516مواطنا، من خلال القوافل في النقاط الثامنية بجانب المسح للفيروس وتم تحويل حالات الإصابة بالسكر والضغط إلي المستشفيات المركزية، فور ظهور النتيجة وتحويل حالات الإصابة بفيروس سي المكتشفة، من النقاط الثابتة إلي مراكز العلاج .

وقالت دكتورة عزه الفناجيلي ،أن نتائج الحمض النووي الفيروسي pcr ، أظهرت بنهاية السبت 7 أبريل إصابة 986 مواطن بالفيروس ، وقد تم صرف العلاج305 حاله وتحويل 365 حالة ،إلي مركز العلاج وجارى استكمال الفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لهم مجانا، كما تم الفحص للفيروس والأمراض المعدية ..