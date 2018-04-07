شكوى من استغلال الجراجات فى رأس البر فى غير الغرض المخصص له







دمياط-معتز الشربينى

شكا عدد من أصحاب العشش ورواد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط من قيام بعض أصحاب بعض العقارات بتأجير جراحات العقارات لاستغلالها فى غير الغرض المخصص من أجله ويقوم مستأجرو هذه الجراجات فى استخدامها كشقق للسكن لرخص القيمة الإيجارية لها مقارنة بسعار الشقق والمحلات كما يتم استخدمها ا فى بعض الأعمال تجارية والصناعية بالمخالفة للقانون.

"اليوم السابع" استمع إلى شكوى رواد مصيف رأس البر الذين يطالبون بتنفيذ حملات لفحص هذه الجراجات وإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

يقول أحمد محمد أبوزيد أحد سكان رأس البر إن بعض الجراجات أسفل العقارات تحولت إلى عزبة الصفيح لسوء استخدام هذه الجراجات ويقوم البعض بتحويلها إلى غرف سكنية مما يشوه المظهر الحضارى لمدينة رأس البر السياحية، حيث يقوم سكان هذه الجراجات بتشويه المظهر الحضارى أسفل العقارات أو يقوم البعض الآخر باستغلال هذه الجراجات كمحلات سوبر ماركت أو تصليح الأجهزة الكهربائية وخلافة.

كما طالب شادى الشناوى موظف بتشكيل لجنة متخصصة من الوحدة المحلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمراجعة وفحص هذه الجراجات وتخصيصها فى الغرض التى أنشات من اجله، وإزالة كافة أوجة الأنشطة التى تقام فيها لأنها تقام بدون تراخيص وبالمخالفة للقانون مشيرا إلى أنه سبق أن تم تنفيذ حملة نهاية الموسم الصيفى الماضى وتم ضبط وغلق العديد من الجراجات المخالفة ثم عاد الوضع إلى مكان عليه

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط لـ"اليوم السابع" أنه وجه إلى الوحدة المحلية برأس البر بمواجهة ظاهرة استغلال الجراجات فى غير الغرض المخصص من أجله وإدارة أنشطة مخالفة مشير إلى أنه جارى التنسيق مع إدارة الإشغالات وقوات الشرطة لإعادة فحص ومعاينة هذه الجراجات واتخاذ الإجراءات القانونية فيها قبل بداية الموسم الصيفى القادم.







