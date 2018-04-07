سفر وعودة 965 مصريا وليبيا و156 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر وعودة 965 مصريا وليبيا و156 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعةالسبت، 07 أبريل 2018 06:43 م
منفذ السلوم- أرشيفية
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 965 مصريا وليبيا و 165 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 684 إلى الجانب الليبي، بينهم 31 مصريا و653 ليبيا.
كما تم إنهاء إجراءات وصول 381 بينهم 212 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 69 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 389 ألف و480 مصريا.
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 156 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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