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رئيس مدينة الأقصر يقرر تشغيل حمام السباحة الأوليمبى بالعوامية فى شم النسيم

السبت، 07 أبريل 2018 07:00 ص
رئيس مدينة الأقصر يقرر تشغيل حمام السباحة الأوليمبى بالعوامية فى شم النسيم حمام سباحة


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر عن بدء التشغيل التجريبى لحمام السباحة الأوليمبى بالعوامية، بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، المقرر يوم 9 أبريل 2018م، ليصبح متنفسا لأهالى الأقصر حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى وبأحدث الأجهزة الرياضية وبه 10 حارات بطول 50 مترا وعرض 25 مترا، وعمقه يبدأ من 160 سم وحتى 8 أمتار، وملحق به حمام سباحة صغير للأطفال ومبنى إدارى ووحدة طب رياضى ومجموعة مطاعم وقاعة متعددة الأغراض ووحدة تأهيل اللاعبين، بجانب جراج يتسع لعدد 65 سيارة.

 

جدير بالذكر أن حمام السباحة الأوليمبى الجديد يعد منبع مختلف فى مجال الرياضة المائية بالأقصر، حيث إنه يخدم كافة أبناء المحافظة، وأقيم على مساحة 5700 متر، وأقيم بحسب المعايير الدولية، بهدف استضافة البطولات العالمية، وتشجيع السياحة الرياضية.

 


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