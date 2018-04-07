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رئيس جامعة كفر الشيخ يمنح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اجازة بمناسبة عيد القيامة

السبت، 07 أبريل 2018 03:42 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يمنح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اجازة بمناسبة عيد القيامة الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، منح أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، أجازة غدا الأحد لبث روح المحبة والوحدة الوطنية بين نسيج الوطن الواحد للاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وتقدم رئيس الجامعة فى بيان، بخالص التهانى القلبية لأقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا على وحدة وتماسك المصريين مسلمين وأقباط فى وجه أى خطر خارجي.

وأكد رئيس الجامعة، على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التى تربط بين أبناء الشعب المصرى مسلميه ومسيحييه، حيث إن أبناء الشعب المصرى نسيج واحد لا فرق بين مسلم وقبطى.

 

 


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