رئيس جامعة الفيوم يهنئ الأقباط بعيد القيامة ويمنح العاملين اجازة غدا







الفيوم – رباب الجالي

أصدر الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، بيانا، تقدم خلاله بالتهنئة القلبية وأطيب التمنيات للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد .

وأكد رئيس الجامعة فى بيان له اليوم أن المسلمين والأقباط نسيج وشعب واحد يعيش على أرض وطن واحد،متمنيا مزيدا من التقدم والإزدهار وبدوام أواصر المحبة والسلام بين أبناء مصر جميعا.

و قرر رئيس الجامعة منح أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين و الطلاب أجازة غدا الأحد.