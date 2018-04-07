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السبت، 07 أبريل 2018 01:31 م
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رئيس جامعة الفيوم يهنئ الأقباط بعيد القيامة ويمنح العاملين اجازة غدا

السبت، 07 أبريل 2018 01:28 م
رئيس جامعة الفيوم يهنئ الأقباط بعيد القيامة ويمنح العاملين اجازة غدا الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم


الفيوم – رباب الجالي
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أصدر الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، بيانا، تقدم خلاله بالتهنئة القلبية وأطيب التمنيات للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد .

وأكد رئيس الجامعة فى بيان له اليوم أن المسلمين والأقباط نسيج وشعب واحد يعيش على أرض وطن واحد،متمنيا مزيدا من التقدم والإزدهار وبدوام أواصر المحبة والسلام بين أبناء مصر جميعا.

و قرر رئيس الجامعة منح أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين و الطلاب أجازة غدا الأحد.

 

 

 

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