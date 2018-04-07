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رئيس جامعة الزقازيق يتفقد العمل بمستشفى الطوارىء

السبت، 07 أبريل 2018 06:34 م
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد العمل بمستشفى الطوارىء رئيس الجامعة


الشرقية - حمدى عبد العظيم
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تفقد الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق ، أعمال الانشاءات في مستشفي الطوارئ اليوم السبت ، مؤكدا أن العمل في مستشفي الطوارئ يسير علي قدم وساق طبقا للجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع ، حيث تتوالي مرحل التنفيذ بوتيرة سريعة مع مراعاة الجودة والدقة .

وأشار إلي أن إقامة هذا المشروع الحيوي يأتي في إطار حرص الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية، لتقديم خدمة صحية متميزة تساهم في تخفيف العبء على مستشفيات جامعة الزقازيق ،وبما يسهم في زيادة رفع مستوى الخدمة الصحية لمواطني الشرقية وما حولها من محافظات .

 

 


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