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السبت، 07 أبريل 2018 07:39 م
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رئيس الوزراء اللبنانى يؤكد على ضرورة التفاف اللبنانيين حول دولتهم

السبت، 07 أبريل 2018 06:02 م
رئيس الوزراء اللبنانى يؤكد على ضرورة التفاف اللبنانيين حول دولتهم رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى


أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى فى الكلمة التى ألقاها اليوم، خلال مشاركته فى مؤتمر الطاقة الاغترابية الذى عقد فى باريس" على ضرورة التفاف اللبنانيين حول دولتهم والعمل على كل ما يحفظ الوطن من المخاطر .

وقال الحريرى فى كلمته التى نشرت هنا اليوم السبت، علينا أن نغير من طريقة التعامل السابقة مع المغتربين اللبنانيين فى العالم ونعمل ما فى وسعنا لان يكون التواصل فى ما بيننا يرتكز على الشعور الوطنى واهتمام الدولة بالمنتشرين أينما كانوا" .

وأضاف انه من المستحيل ن يستمر لبنان من دون إصلاحات وبقوانين تجارية تعود إلى الخمسينات والستينات من القرن الماضي، لافتا إلى ضرورة أن يتم تحديث القوانين فى لبنان بما يتلاءم مع متغيرات الزمن
 

وتابع الحريرى قائلا ، إن النازحين كلفوا لبنان حسب البنك الدولى لغاية عام 2015، حوالى 18 مليار دولار ولكن لو كنا أجرينا هذه الإصلاحات فإن تأثير ذلك علينا كان اقل مما هو عليه اليوم .


وأرجع الرئيس الحريرى السبب الأساسى وراء التمكن من تحقيق إنجازات فى لبنان وخصوصا بعد انتخاب الرئيس ميشال عون هو التوافق الحاصل فى البلد ، لافتا إلى أن الخلافات السياسية الصغيرة ستستمر ولكننا متوافقون على كل الأمور الأساسية وان مصلحة المواطن اللبنانى تأتى قبل أى أمر آخر وهذا أهم شيء ويجب علينا أن نحافظ على روحية هذا التوافق لان التجربة أثبتت انه كلما اختلفنا فيما بيننا البلد يدفع ثمن ذلك.

 


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