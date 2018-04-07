دخول وخروج 21 سفينة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

دخول وخروج 21 سفينة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعةالسبت، 07 أبريل 2018 12:50 م
ميناء بورسعيد
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عن دخول وخروج 21 سفينة، خلال 24 ساعة .
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن وخروج سفينتين ومتواجد علي الارصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين خروج 4 سفن ومتواجد علي الارصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد موجود علي الارصفة سفينة بضاعة عامة ومن المنتظر دخول سفينتين بضاعة عامة، وجاري تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.
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