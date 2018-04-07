دخول وخروج 21 سفينة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عن دخول وخروج 21 سفينة، خلال 24 ساعة .

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن وخروج سفينتين ومتواجد علي الارصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين خروج 4 سفن ومتواجد علي الارصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد موجود علي الارصفة سفينة بضاعة عامة ومن المنتظر دخول سفينتين بضاعة عامة، وجاري تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.