حزب العمال الكردستانى يعلن مقتل 12 جنديا تركيا شمال أربيل

حزب العمال الكردستانى يعلن مقتل 12 جنديا تركيا شمال أربيلالسبت، 07 أبريل 2018 04:43 م
قوات العمال الكردستانى
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أعلن حزب العمال الكردستانى، اليوم السبت، مقتل 12 جنديا تركيا فى منطقة (سيدكان) الحدودية شمال أربيل فى العراق.
وقال الحزب -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- إن مسلحيه "هاجموا موقعا للقوات التركية فى منطقة ،خواكرك، التابعة لناحية سيدكان شمال أربيل"، موضحا أن الهجوم أسفر عن مقتل عشرة جنود أتراك.
وأضاف البيان أن "قواتنا نفذت عملية أخرى ضد القوات التركية فى منطقة لولان التابعة لناحية سيدكان اليوم ، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن مقتل جنديين تركيين وإصابة آخرين بجروح".
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