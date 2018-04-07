جامعة المنصورة تستضيف خبير ألمانى لإجراء 20 جراحة مستعصية للأوعية الدموية







الدقهلية شريف الديب

يستضيف قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة المنصورة الخبير الألمانى اروين بليسنج جامعة كالسهارد الألمانية لإجراء عمليات القسطرة التداخلية الطرفية للحالات المعقدة التى تستوجب مهارات متقدمة لأجراء حوالى 20 حاله بالقسطره التداخليه الطرفيه خلال يومى 7 و8 أبريل بمستشفى الطواريء ومستشفى المنصوره الجامعى.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوى موسى مدير عام مستشفيات جامعة المنصوره، وتنظيم الدكتور مسعد سليمان رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب.

وأشار الدكتور مسعد سليمان إلى أن الخبير سيجرى على مدار اليومين حوالى 20 حالة من الحالات المستعصية، وتم التجهيز لها فى عيادات تحضرية بقسم جراحة الأوعية الدموية وهى التى تحتاج لمهارات متقدمة وحضور الخبير سيضيف بخبرته للقسم، وأيضا للمرضى الذين حالاتهم غير قابلة للحل فى الوقت الحالى ولذلك تم الاستعانة بأفضل الخبرات الأجنبية لنقل هذه الخبرات الى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم وتم الاتفاق مع إحدى الشركات أن تتحمل كافة النفقات والمستلزمات التى تستخدم فى هذه العمليات.

وأضاف أن العمليات ستجرى بمستشفى الطوارئ ومستشفى المنصورة الجامعى على يومين بمعدل ساعات يتراوح من 10-12 ساعة يوميا ويسبقها محاضرات تتعلق بكيفية التدخل فى علاج انسداد الشرايين الطرفية والحلقفية بالإضافة لكيفية التدخل العلاج من عدة مناطق.

يذكر أن قسم جراحة الأوعية الدموية نظم ورشة عمل الأسبوع الماضى تهدف إلى تدريب كافة أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة الأوعية الدموية ومعاونيهم على التقنية الحديثة فى علاج تمدد الشريان الأورطى بدون جراحة من خلال جهاز محاكاة يتدرب عليه الأطباء لإجراء عمليات جراحية على الجهاز كأنهم يجرونها داخل جسم المريض وبالتالى يحصل الأطباء على مقاسات دقيقة للتمدد فينجحون فى إجراء عمليات جراحية بالفعل للمريض الذى يعانى من تمدد الشريان الأورطى.