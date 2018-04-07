جامعة الزقازيق: اليوم انطلاق قوافل طبية بشرية وبيطرية بفاقوس

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب أن قوافل خدمات متكاملة تنطلق صباح اليوم من جامعة الزقازيق (بشرية. بيطرية. رياضية. فنية. خدمة عامة) تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة ووبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف نور الدين أن أولى القوافل تنطلق اليوم السبت 7 أبريل بقرية منشأة القاضى مركز فاقوس. وتبدأ بالكشف الطبى وصرف العلاج المجانى وتحويل الحالات المستحقة إلى مستشفيات الجامعة.

وكذلك قافلة بيطرية. وتقوم كلية التربية النوعية بعمل ورش عمل المشغولات وكذلك رسم جدارية تمثل التراث البيئى ويعقب ذلك مباراة فى خماسى كرة القدم ويختتم اليوم بحفل فنى من طلاب كلية التربية النوعية.