تنفيذ 112 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح

تنفيذ 112 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروحالسبت، 07 أبريل 2018 07:07 م
حملة أمنية - ارشيفية
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من تنفيذ تنفيذ 112 حكما قضائيا خلال حملة أمنية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من تنفيذ حكم في قضية جنائية، و 51 حكم جزئي و 5 أحكام مستأنفة و44 حكم بغرامات و11 مخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
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