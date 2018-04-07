video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 112 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح

السبت، 07 أبريل 2018 07:07 م
تنفيذ 112 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح حملة أمنية - ارشيفية


مطروح – حسن مشالى
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من  تنفيذ تنفيذ 112 حكما قضائيا خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من تنفيذ حكم في قضية جنائية، و 51 حكم جزئي و 5 أحكام مستأنفة و44 حكم بغرامات و11 مخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحباط تسلل 24 شخصا إلى ليبيا عن طريق السلوم

محافظة مطروح

مطروح

اخبار محافظة مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة