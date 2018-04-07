تنفيذ 112 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح







مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من تنفيذ تنفيذ 112 حكما قضائيا خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من تنفيذ حكم في قضية جنائية، و 51 حكم جزئي و 5 أحكام مستأنفة و44 حكم بغرامات و11 مخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.