تموين المنوفية : ضبط 500 كيلو رنجة غير صالحة للإستخدام الأدمى







المنوفية _ محمد فتحى

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية ،أنه تم عمل حملات يومية ، لتكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها لضبط السلع غير الصالحة ومجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكل المنافذ .

وأضاف عاطف أنه تم تكثيف الرقابة على محلات بيع المواد الغذائية والمشروبات الملونة، ومراجعة البيانات المدونة علي السلع وسحب عينات من السلع الغذائية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها مع إعدام الغير صالح منها في الحال وتكثيف وإحكام الرقابة علي الباعة الجائلين،بالاضافة الى المرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لانضباط عملية انتاج الخبز ومطابقته للمواصفات بما يضمن التواجد التمويني على مدار اليوم .

وكذا التنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية بمديريات الطب البيطري والصحة، بالاشتراك مع إدارة ومكاتب حماية المستهلك الفرعية للمرور على الأسواق وضبط المخالفات فورا ، وجهزت مديرية التموين غرفة عمليات تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي البيانات والشكاوى والمقترحات والعمل علي حلها فوراً ،واخرى بكل مديرية من مديريات التموين .

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم ضبط 500 كيلو رنجة ،فاسدة وغير صالحة للاستخدام الادمى وتم إعدامهم من قبل مسؤلى الصحة .