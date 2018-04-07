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تعرف على استعدادات شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالأقصر لاحتفالات شم النسيم

السبت، 07 أبريل 2018 10:59 ص
تعرف على استعدادات شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالأقصر لاحتفالات شم النسيم اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن اتخاذ عدد من الاجراءات لرفع درجة الاستعداد الكامل لضمان وصول المياه للمواطنين بالمستوى القياسى خلال فترة أعياد القيامة وشم النسيم، وذلك مع اتخاذ الجاهزية القصوى لمواجهة أى أعطال طارئة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب فى بيان له أنه تم إجراء أعمال الصيانة المختلفة والتى شملت عدد من طلمبات المياه للمحافظة على التشغيل بالمستوى القياسى لسد احتياجات المواطنين من استهلاك المياه خلال فترة الأعياد وما قبلها، وتم اصدار التعليمات لمديرى المحطات لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة على مدار اليوم والابلاغ الفورى فى حالة ظهور أعطال.

وأشار اللواء محمد يحيي، إلى قيام مدير عام المياه بالمرور المفاجئ على محطات مياه الشرب للتأكد من قدرة التشغيل بالشكل القياسي المطلوب، وتم منع الاجازات لعمال الورديات خلال فترة العيد، ورفع درجة الاستعداد لادارة عمليات الخط الساخن واستدعاء أفراد الادارة بالشكل الكامل، وتم رفع درجة الاستعداد لادارة الشبكات والتنسيق مع ادارتى التشغيل وغرفة عمليات الخط الساخن 125.

وأضاف أنه تم تجهيز سيارات مياه الشرب لسد الاحتياجات فى حالة طلب المواطنين، وتم التأكد من جاهزية محطات الصرف الصحى واختبار طلمبات الرفع مع التأكد من السلامة الفنية لها، ومراجعة جميع مولدات الديزل لمواجهة أى احتمالات لانقطاع التيار الكهربائى.

كما تم رفع درجة الاستعداد لفرق طوارئ الصرف الصحى والتأكد من جاهزية سيارات الكسح وسيارات الشفط والتطهير والتسليك، ورفع درجة الاستعداد لادارة الأمن والتأكد من متابعة مأخذ محطات المياه بمحافظة الأقصر.

كما تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالمواطنين سرعة الاتصال والابلاغ فى حالة حدوث مشكلة أو انقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، ورقم 0952282406 ــــ 01147999752.

  

 

 
 

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