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تأخر قطار مميز عن السير بسوهاج بسبب عطل كهربائى بالجرار

السبت، 07 أبريل 2018 08:30 ص
تأخر قطار مميز عن السير بسوهاج بسبب عطل كهربائى بالجرار قطار - ارشيفية


سوهاج محمود مقبول
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تسبب عطل كهربائي بجرار القطار 81 مميز أسوان القاهرة فى تأخر القطار عن استئناف رحلته متأخرا لمدة تجاوزت 35 دقيقة، وذلك عقب وصوله محطة سكك حديد المنشاه جنوب محافظة سوهاج.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة على محطة سكة حديد المنشاة، بتعطل القطار رقم 81 مميز أسوان – القاهرة عقب وصوله المحطة.

بالانتقال والفحص، تبين وجود عطل كهربائى بالجرار، حيث قام مسئولو هيئة السكة الحديد، بضم الإمداد، واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة " 35 " دقيقة، ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات أخري بحركة سير باقي القطارات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطار ولحين استئناف رحلته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1477 إدارى المركز لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة .

 

  


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