بالأسماء.. وزير الداخلية يكافئ الضباط المشاركين فى حملة الصوامعة بسوهاج

بالأسماء.. وزير الداخلية يكافئ الضباط المشاركين فى حملة الصوامعة بسوهاجالسبت، 07 أبريل 2018 06:01 م
اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية
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قرر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، مكافأة الضباط الذين شاركوا فى الحملة الأمنية المكبرة التى استهدفت قرية نجوع الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، والتى كانت استهدفت بعض العناصر الإجرامية الخطرة، وتم التعامل معهم أثناء تنفيذ المأمورية مما نتج عنه مصرع 2 وإصابة آخر من العناصر الإجرامية الخطرة، وإصابة 2 من ضباط وحدة مباحث أخميم.
وقد شمل التكريم العقيد أحمد شوقى والرائد طارق أبوسديره والنقيب كريم أحمد إبراهيم والنقيب إبراهيم صقر، بالإضافة إلى تكريم الضابطين المصابين النقيب محمد عبد البديع والملازم أول عمرو القاضى، وتم صرف مكافأة مالية للجميع وشهادات تقدير، وذلك تثمين للجهود التى بذلوها فى ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم.
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