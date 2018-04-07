المرصد السورى: 30 قتيلا فى غارات على مدينة دوما بغوطة دمشق







(أ ف ب)

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن ثلاثين شخصا على الأقل بينهم ثمانية أطفال قُتلوا السبت فى غارات للنظام السورى على مدينة دوما آخر جيب للمعارضة فى الغوطة الشرقية.

وأوضح المرصد أنه تمت إعادة النظر فى حصيلة القتلى الذين كان عددهم تسعة، بعد ضربات دامية مساءً والعثور على جثث اضافية تحت الانقاض.