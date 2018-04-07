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الكشافة البحرية بشمال سيناء تنظم فعالية محو آثار محاربة الارهاب النفسية

السبت، 07 أبريل 2018 03:19 ص
الكشافة البحرية بشمال سيناء تنظم فعالية محو آثار محاربة الارهاب النفسية ارهاب - أرشيفية


شمال سيناء ـ محمد حسين
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تنظم  جمعية الكشافة البحرية بشمال سيناء مساء اليوم السبت مهرجان " يلا نفرح"، ويستهدف محو الاثار النفسية الناجمة عن محاربة الارهاب .

وافاد بيان للجمعية، أن المهرجان يقام فى مركز شباب مدينة العريش، ويستهدف اكثر من 150 طف وفتى من سن 7 إلى 14 سنة.

واشار البيان ان الهدف اسعاد الاطفال، بحضور اولياء امورهم ، وينفذ المهرجان بتعاون جمعية الكشافة ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء .

 


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