الكشافة البحرية بشمال سيناء تنظم فعالية محو آثار محاربة الارهاب النفسية







شمال سيناء ـ محمد حسين

تنظم جمعية الكشافة البحرية بشمال سيناء مساء اليوم السبت مهرجان " يلا نفرح"، ويستهدف محو الاثار النفسية الناجمة عن محاربة الارهاب .

وافاد بيان للجمعية، أن المهرجان يقام فى مركز شباب مدينة العريش، ويستهدف اكثر من 150 طف وفتى من سن 7 إلى 14 سنة.

واشار البيان ان الهدف اسعاد الاطفال، بحضور اولياء امورهم ، وينفذ المهرجان بتعاون جمعية الكشافة ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء .