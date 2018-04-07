الكشافة البحرية بشمال سيناء تنظم فعالية محو آثار محاربة الارهاب النفسية

الكشافة البحرية بشمال سيناء تنظم فعالية محو آثار محاربة الارهاب النفسيةالسبت، 07 أبريل 2018 03:19 ص
ارهاب - أرشيفية
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تنظم جمعية الكشافة البحرية بشمال سيناء مساء اليوم السبت مهرجان " يلا نفرح"، ويستهدف محو الاثار النفسية الناجمة عن محاربة الارهاب .
وافاد بيان للجمعية، أن المهرجان يقام فى مركز شباب مدينة العريش، ويستهدف اكثر من 150 طف وفتى من سن 7 إلى 14 سنة.
واشار البيان ان الهدف اسعاد الاطفال، بحضور اولياء امورهم ، وينفذ المهرجان بتعاون جمعية الكشافة ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء .
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