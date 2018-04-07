القوى العاملة بالغربية تعلن توفير فرص عمل للشباب بـ2400 جنيه شهريا

القوى العاملة بالغربية تعلن توفير فرص عمل للشباب بـ2400 جنيه شهرياالسبت، 07 أبريل 2018 02:01 م
خالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية
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أعلنت مديرية القوى العاملة بالغربية عن توافر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة فى وظيفة أمن إدارى بإحدى شركات القطاع الخاص بالحى الخامس بالقاهرة.
وقال خالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية فى بيان اليوم أن الراتب الشهرى لتلك الوظيفة 2400 جنيه بالإضافة إلى توفير إقامة ووسيلة مواصلات مع زيادة الراتب 10% بعد مرور أول 6 شهور عمل.
وأوضح أبوبكر أن التقديم لتلك الوظيفة متاح بوحدة فرص العمل بمقر المديرية أمام استاد طنطا الرياضى.
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