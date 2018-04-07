video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القوى العاملة بالغربية تعلن توفير فرص عمل للشباب بـ2400 جنيه شهريا

السبت، 07 أبريل 2018 02:01 م
القوى العاملة بالغربية تعلن توفير فرص عمل للشباب بـ2400 جنيه شهريا خالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية


الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

أعلنت مديرية القوى العاملة بالغربية عن توافر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة فى وظيفة أمن إدارى بإحدى شركات القطاع الخاص بالحى الخامس بالقاهرة.

وقال خالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية فى بيان اليوم أن الراتب الشهرى لتلك الوظيفة 2400 جنيه بالإضافة إلى توفير إقامة ووسيلة مواصلات مع زيادة الراتب 10% بعد مرور أول 6 شهور عمل.

وأوضح أبوبكر أن التقديم لتلك الوظيفة متاح بوحدة فرص العمل بمقر المديرية أمام استاد طنطا الرياضى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استمرار تسجيل العمالة غير المنتظمة ضمن حملة "حماية" بالقوى العاملة بالغربية

اخبار مصر

اخبار الغربيه

اخبار المحافظات

القوى العامله

فرص عمل

وكيل القوى العاملة بالغربيه




لا تفوتك
نيابة النقض توصى بتأييد إدراج بديع وقيادات إخوانية بقوائم الكيانات الإرهابية

نيابة النقض توصى بتأييد إدراج بديع وقيادات إخوانية بقوائم الكيانات الإرهابية

عضو بالعفو الرئاسى: إعلان القائمة الرابعة قريبا.. وسنعلن تفاصيل دمج الشباب

عضو بالعفو الرئاسى: إعلان القائمة الرابعة قريبا.. وسنعلن تفاصيل دمج الشباب

عمليات التجميل الرجالى.. ضرورة أم "دلع ماسخ"؟.. تصغير الأنف.. شفط دهون الثدى..النحت رباعى الأبعاد لمنطقة الصدر والبطن..تكبير العضو الذكرى وشد الجفون.. أبرز العمليات.. والأسعار تبدأ من 2000 وتصل إلى 60 ألف جنيه

عمليات التجميل الرجالى.. ضرورة أم "دلع ماسخ"؟.. تصغير الأنف.. شفط دهون الثدى..النحت رباعى الأبعاد لمنطقة الصدر والبطن..تكبير العضو الذكرى وشد الجفون.. أبرز العمليات.. والأسعار تبدأ من 2000 وتصل إلى 60 ألف جنيه

مارك زوكربيرج "كعب داير" بين الكونجرس ومجلس العموم بعد فضيحة تسريب البيانات.. مؤسس "فيس بوك" يرد على أسئلة أعضاء المجلس الأمريكى 11 إبريل.. استجواب فى لندن قبل نهاية الشهر.. والاتحاد الأوروبى يصدمه بقواعد جديدة

مارك زوكربيرج "كعب داير" بين الكونجرس ومجلس العموم بعد فضيحة تسريب البيانات.. مؤسس "فيس بوك" يرد على أسئلة أعضاء المجلس الأمريكى 11 إبريل.. استجواب فى لندن قبل نهاية الشهر.. والاتحاد الأوروبى يصدمه بقواعد جديدة

فيديو معلوماتى.. 8 تعليمات للتأكد من صلاحية منتجات الفسيخ والرنجة

فيديو معلوماتى.. 8 تعليمات للتأكد من صلاحية منتجات الفسيخ والرنجة

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم سواريز فى ليفربول

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم سواريز فى ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة