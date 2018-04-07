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الفرنسية: مقتل عشرات الجنود السودانيين فى كمين للحوثيين باليمن

السبت، 07 أبريل 2018 10:03 م
الفرنسية: مقتل عشرات الجنود السودانيين فى كمين للحوثيين باليمن مليشيا الحوثى


(أ ف ب)
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قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن عشرات من الجنود السودانيين ليل الخميس الجمعة فى كمين للمتمردين الحوثيين قرب مدينة ميدى فى اليمن، وفق نقلت عن مصادر عسكرية وقناة المسيرة التابعة لمليشيات الحوثى الإيرانية، اليوم السبت.

وقالت المصادر العسكرية، إن الجنود قتلوا فى عمليات "قنص المتمردين الحوثيين لهم وباستخدام عبوات ناسفة أيضا".

وقال ضابط ميدانى لفرانس برس إن الحوثيين "استدرجوا القوات السودانية وسمحوا لها بالتقدم الى أماكن كانوا يتحصنون فيها بعناية ما جعلها فى مرمى نيرانهم".

 

       

 


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