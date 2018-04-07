"الصحفيين العرب" يدين الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى







كتب محمد السيد

أكدت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب، أنها تابعت مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلى استهداف الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطينى وتصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال بأجهزته المختلفة لحقوقهم والتى تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التى تكفل حرية العمل الصحفى وتجرم الاعتداء والمساس بها، والتى كان آخرها استشهاد الزميل المصور الصحفى ياسر مرتجى، والذى يضاف إلى شهداء فلسطين الذين استشهدوا على يد المحتلين والبالغ عددهم 10 شهداء و1354 جريحا، فيما استشهد قبل ذلك 21 فلسطينيًا وأصيب نحو 1500 آخرون منذ الجمعة الماضية، وذلك فى إطار إحياء ذكرى يوم الأرض والعودة إلى الديار، التى هجروا منها على يد الاحتلال الإسرائيلى.

وأعلن اتحاد الصحفيين العرب فى بيان له عن تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطينى الثائر، وإدانة هذه الجرائم الصارخة من جانب سلطات الاحتلال، مطالبا صناع القرار فى الدولة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن بتجميع الانتهاكات والجرائم المتعددة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الصحفيين والمواطنين والأطفال الفلسطينيين وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، بعد انضمام دولة فلسطين للمحكمة الدولية فى نهاية عام 2014 لمحاكمة المسئولين عن هذه الانتهاكات.

كما طالب الاتحاد كافة المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الأعمال البربرية التى ترتكبها العصابات الصهيونية ضد الشعب والصحفيين الفلسطينيين، مؤكدا أنه سوف يقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية التى تستهدف محاكمة قادة الكيان الإسرائيلى لوضع حد لهذه الجرائم ولهؤلاء المجرمين الإسرائيليين.