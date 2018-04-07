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خالد صلاح
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الجيش العراقى يدمر 3 عربات مفخخة ويضبط أسلحة غرب الأنبار

السبت، 07 أبريل 2018 12:16 م
الجيش العراقى يدمر 3 عربات مفخخة ويضبط أسلحة غرب الأنبار القوات العراقية - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار العراقية، اليوم السبت، تدمير 3 عربات مفخخة وعدد من البراميل المفخخة وضبط أسلحة واعتقال أحد الإرهابيين فى عملية أمنية واسعة جرت غربى المحافظة.

وقالت القيادة - فى بيان،أوردته قناة (السومرية نيوز) - "شنت قيادة عمليات الأنبار صباح اليوم عمليتى ( تفتيش وتحرى) واسعتين فى الصحراء الغربية (جنوب الخط السريع- جنوب الصكار -منطقة الضبعة)"، مضيفا أن العملية تمت بقيادة اللواء الركن محمود خلف عبد العزيز الفلاحى قائد عمليات الأنبار وبمشاركة تشكيلات من قيادة فرقة المشاة الأولى وإسناد من طيران الجيش.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير ثلاث عربات مفخخة من قبل طيران الجيش والاستيلاء على عدد من البنادق المتوسطة والخفيفة وتدمير عدد من البراميل المفخخة واعتقال أحد المطلوبين، لافتا إلى أن عملية التفتيش والبحث عن المطلوبين وأوكارهم حتى الآن.


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