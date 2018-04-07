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الجيش السورى يعثر على شبكة أنفاق مخصصة لنقل سيارات الإرهابيين بريف دمشق

السبت، 07 أبريل 2018 01:41 م
الجيش السورى يعثر على شبكة أنفاق مخصصة لنقل سيارات الإرهابيين بريف دمشق أنفاق عثر عليها الجيش السورى


كتب سمير حسنى
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أعلن التليفزيون السورى، قبل قليل، أن وحدات من الجيش عثرت على شبكة أنفاق تمتد من "عين ترما" إلى "حى جوبر"، بريف دمشق، لتنقل سيارات الإرهابيين.

وقصف الجيش السورى بالصواريخ، اليوم السبت، مواقع لمسلحى "جيش الإسلام" المنتشرين فى دوما بالغوطة الشرقية، وذلك ردًا على اعتداءات المسلحين بالقذائف على الأحياء السكنية فى مدينة دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدات من الجيش السورى نفذت بعد عمليات استطلاع ورصد دقيقة عمليات قصف مركزة على مواقع مسلحى "جيش الإسلام"، ما أسفر عن تدمير العديد من الأوكار ومنصات إطلاق القذائف وتكبيدهم خسائر بالأفراد.

وكان مسلحو "جيش الإسلام"، استهدفوا منذ صباح اليوم الأحياء السكنية فى مدينة دمشق بالقذائف الصاروخية والهاون مما أسفر عن قتل وجرح عشرات الأشخاص ووقوع أضرار مادية كبيرة بالمنازل والبنى التحتية فى محيط ساحة الأمويين والمزة 86 وعش الورور.


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سوريا

جيش الاسلام

الارهاب

انفاق




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