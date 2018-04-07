الجيش السورى يسيطر على منطقة الفارابى فى دوما بالغوطة الشرقية

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تمكنت قوات الجيش السورى، اليوم السبت، من السيطرة على نقطة (الفارابي) فى مزارع دوما بالغوطة الشرقية لريف العاصمة دمشق.

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، وأشارت الى أن الجيش السورى كان قد قصف بالصواريخ ، فى وقت سابق اليوم ، مواقع تابعة لما يسمى "جيش الإسلام" الذى ينتشر مسلحوه فى دوما بالغوطة الشرقية ، ردا على قصف هؤلاء المسلحين بالقذائف أحياء سكنية فى دمشق.



على جانب آخر ، أعلن فصيل "المقاومة الشعبية فى المنطقة الشرقية" الموالى للحكومة السورية استهدافه قاعدة أمريكية فى محافظة الرقة شمال البلاد.

وذكرت المقاومة الشعبية - فى بيان اليوم - أن عناصرها استهدفت بالصواريخ القوات الأمريكية فى قاعدة بمعمل إسمنت (لافارج) بمنطقة (عين عيسى) بريف الرقة الشمالى ، مشيرة الى أن الاستهداف جاء بالرغم من تحليق مقاتلات التحالف الدولى فى أجواء المنطقة.



وعلى الصعيد ذاته ، ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان (ومقره لندن) أن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء انفجار عبوة ناسفة فى مدينة (الباب) بريف حلب.