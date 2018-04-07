video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يسيطر على منطقة الفارابى فى دوما بالغوطة الشرقية

السبت، 07 أبريل 2018 04:34 م
الجيش السورى يسيطر على منطقة الفارابى فى دوما بالغوطة الشرقية الجيش السورى - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

تمكنت قوات الجيش السورى، اليوم السبت، من السيطرة على نقطة (الفارابي) فى مزارع دوما بالغوطة الشرقية لريف العاصمة دمشق.

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، وأشارت الى أن الجيش السورى كان قد قصف بالصواريخ ، فى وقت سابق اليوم ، مواقع تابعة لما يسمى "جيش الإسلام" الذى ينتشر مسلحوه فى دوما بالغوطة الشرقية ، ردا على قصف هؤلاء المسلحين بالقذائف أحياء سكنية فى دمشق.


على جانب آخر ، أعلن فصيل "المقاومة الشعبية فى المنطقة الشرقية" الموالى للحكومة السورية استهدافه قاعدة أمريكية فى محافظة الرقة شمال البلاد.
وذكرت المقاومة الشعبية - فى بيان اليوم - أن عناصرها استهدفت بالصواريخ القوات الأمريكية فى قاعدة بمعمل إسمنت (لافارج) بمنطقة (عين عيسى) بريف الرقة الشمالى ، مشيرة الى أن الاستهداف جاء بالرغم من تحليق مقاتلات التحالف الدولى فى أجواء المنطقة.


وعلى الصعيد ذاته ، ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان (ومقره لندن) أن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء انفجار عبوة ناسفة فى مدينة (الباب) بريف حلب.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يعثر على شبكة أنفاق مخصصة لنقل سيارات الإرهابيين بريف دمشق

الجيش السورى يقصف بالصواريخ مواقع لمسلحى "جيش الإسلام" فى دوما

الجيش السورى

الفارابى

دوما

اخبار سوريا

الغوطة الشرقية




لا تفوتك
صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة