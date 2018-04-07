"التحرير الفلسطينية": لن ترهبنا قناصة الاحتلال فى المطالبة بحقوقنا







(أ ش أ)

أكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف أن الشعب الفلسطينى لن يرهبه قنص جنود الاحتلال الإسرائيلى ورصاصهم فى سبيل تأكيده على حقوقه الثابتة وعلى رأسها القدس وحق العودة.

وشدد أبو يوسف، على أن الشعب الفلسطينى سيستمر فى فعالياته اليومية والأسبوعية ولن يتوقف من أجل رفض سياسات الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلى وأيضا من أجل التأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى فى توحده فى مواجهة كل المؤامرات والهادفة إلى النيل من صموده وتصفية القضية.

وأكد على أهمية مواصلة الفعاليات الشعبية الجماهيرية فى كل الأراضى الفلسطينية المحتلة انطلاقا من القدس عاصمة دولة فلسطين، ومرورا بمحافظات الضفة وقطاع غزة والمخيمات والشتات.

وقال إن أحداث الجمعتين كانا بحشد جماهيرى كبير يدل على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية وفى مقدمتها حق اللاجئين فى العودة ولذلك سميت هذه الفعاليات بمسيرات العودة للتأكيد على أن ما تقرره الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب لن ينجح أمام صخرة صمود شعبنا، لافتا إلى أن سقوط شهداء عزل لم يشكلوا أى خطر على جنود الاحتلال يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه مجازر يتعمدها الاحتلال ضد شعبنا، ويقوم بإعدام الشباب بدم بارد فى محاولة لإرهابهم من أجل ثنيه عن الاستمرار فى هذه الفعاليات.

وأشار إلى أن الفترة القادمة بها عدد من المحطات الهامة ، موضحا أن "يوم الأسير" الموافق 17 أبريل الجارى سيكون يوما نضاليا وكفاحيا لكل أبناء شعبنا الفلسطينى أينما تواجدوا فى معظم عواصم العالم للتأكيد على ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون الأبطال فى سجون الاحتلال، كما أن هناك محطة هامة أخرى فى 14 مايو المقبل وهو يوم نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، وأيضا فى 15 مايو ذكرى يوم نكبة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الشعب الفلسطينى لن يتوقف عن إيصال رسائل إلى كافة أرجاء العالم وأننا ماضون قدما فى هذه الفعاليات التى ستستمر للتأكيد على ترسخ حقوقنا وتمسكنا بها، ولن ينال من عزيمة الشعب الفلسطينى ما يقوم به الاحتلال من إطلاق للرصاص الحى وإعدامات ميدانية لأكبر عدد من أبناء شعبنا فى مجازر واضحة الأمر الذى يتطلب أيضا من المجتمع الدولى ضرورة الوقوف أمام هذه الجرائم ومحاسبة ومحاكمة الاحتلال .

وندد بكل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من إجهاضات لأية قرارات تصدر عن مجلس الأمن سواء ما حدث بالأمس أو الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه مهما طال الزمن فسيأتى اليوم الذى يتم فيه محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.