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التحالف العربى يكثف غاراته على مواقع للحوثيين فى صعدة والساحل الغربى

السبت، 07 أبريل 2018 10:14 ص
التحالف العربى يكثف غاراته على مواقع للحوثيين فى صعدة والساحل الغربى قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية


عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم السبت، بأن طائرات التحالف العربى كثفت غاراتها الجوية على مواقع ميليشيات الحوثى فى محافظة صعدة معقل المتمردين، كما استهدفت مراكز للحوثيين على الساحل الغربى لليمن.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المصادر قولها إن طائرات التحالف العربى قصفت أهدافا للمتمردين فى جبل السنارة وبنى معاذ بمحافظة صعدة، كما استهدف الغارات مواقع للحوثيين فى منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران الحدودية مع صعدة، وأسفرت الغارات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير آليات ومعدات عسكرية.

وعلى جبهة الساحل الغربى لليمن، شنت طائرات التحالف العربى ثلاث غارات استهدفت تجمعات للحوثيين فى وادى زبيد وشرقى القطابة فى الخوخة بمحافظة الحديدة.

 


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