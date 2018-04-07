التحالف العربى يدمر مواقع وآليات عسكرية للحوثيين بالساحل الغربى لليمن







(أ ش أ)

نجحت مقاتلات ومدفعية التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، فى تدمير مواقع وآليات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثى الإيرانية بجبهة الساحل الغربى لليمن، فى غارات وعمليات نوعية أربكت صفوف المليشيات وأنهكت قدراتها العسكرية، مخلفة قتلى وفرار العشرات من عناصرها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن مقاتلات ومدفعية التحالف العربى استهدفت تدمير مواقع وتجمعات للمليشيات وعشرات الآليات العسكرية فى مناطق البرح غرب تعز والتحيتا ومصبرية، الواقعة شرق الجراحى على الساحل الغربى لليمن، فى ضربات نوعية وقاصمة أسفرت عن انهيارات متسارعة وحالة من الارباك فى صفوف المليشيات، فى ظل الانتصارات الكبيرة لقوات التحالف العربى وقوات الشرعية على الأرض اليمنية.

وقالت إن قوات الشرعية اليمنية مدعومة من قوات التحالف العربى تصدت لمحاولات تسلل بائسة لمسلحى عناصر مليشيات الحوثى الإيرانية باتجاه مديرية حيس بجبهة الساحل الغربى لليمن كانت تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين تلقوا على إثرها هزائم موجعة.

كما استهدفت مقاتلات التحالف آليات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لمليشيات الحوثى الإيرانية فى مناطق مختلفة بجبهة الساحل الغربى لليمن، تكبدت على إثرها المليشيات خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن قوات الشرعية اليمنية، وباسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، واصلت التقدم على محاور عدة لتحرير المناطق الساحلية من قبضة مليشيات الحوثى الإيرانية، فضلا عن إضعافها لدرجة كبيرة سطوة تلك المليشيات على مواقع بالساحل الغربي.

ولا تزال العمليات العسكرية لدول التحالف العربى وقوات الشرعية اليمنية متواصلة عبر رصد واستهداف تجمعات مليشيات الحوثى الإيرانية الإرهابية وتعزيزاتها العسكرية لتحرير كامل التراب اليمنى .