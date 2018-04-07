الإمارات تقدم 200 مليون دولار للجيش وقوى الأمن اللبنانية







أبوظبى (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية السبت، أنها ستقدم 200 مليون دولار دعما للجيش اللبنانى والقوى الأمنية.

وقال البيان إن دعم الإمارات يأتى "استمرارا للجهود التى تبذلها فى سبيل استقرار وازدهار لبنان وشعبه".

وأوضح أن الدعم سيكون "مناصفة" بين الجهتين، حيث سيحصل الجيش اللبنانى على 100 مليون دولار وستحصل قوى الأمن على 100 مليون دولار.

وأكدت الوزارة أن "مناعة وقوة المؤسستين العسكرية والأمنية فى لبنان أولوية لدولة الإمارات فى هذه الظروف الدقيقة لما لذلك من دور فى تعميق استقرار لبنان واستعادة دوره فى محيطه الإقليمى".

والجمعة، أعلن المجتمع الدولى فى ختام مؤتمر دولى عقد فى باريس لدعم الاقتصاد اللبنانى، تقديم أكثر من 11 مليار دولار بين قروض وهبات، لتعزيز اقتصاد هذا البلد واستقراره المهدّد جراء الأزمات الاقليمية.