video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تقدم 200 مليون دولار للجيش وقوى الأمن اللبنانية

السبت، 07 أبريل 2018 03:55 م
الإمارات تقدم 200 مليون دولار للجيش وقوى الأمن اللبنانية الجيش اللبنانى


أبوظبى (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية السبت، أنها ستقدم 200 مليون دولار دعما للجيش اللبنانى والقوى الأمنية.

وقال البيان إن دعم الإمارات يأتى "استمرارا للجهود التى تبذلها فى سبيل استقرار وازدهار لبنان وشعبه".

وأوضح أن الدعم سيكون "مناصفة" بين الجهتين، حيث سيحصل الجيش اللبنانى على 100 مليون دولار وستحصل قوى الأمن على 100 مليون دولار.

وأكدت الوزارة أن "مناعة وقوة المؤسستين العسكرية والأمنية فى لبنان أولوية لدولة الإمارات فى هذه الظروف الدقيقة لما لذلك من دور فى تعميق استقرار لبنان واستعادة دوره فى محيطه الإقليمى".

والجمعة، أعلن المجتمع الدولى فى ختام مؤتمر دولى عقد فى باريس لدعم الاقتصاد اللبنانى، تقديم أكثر من 11 مليار دولار بين قروض وهبات، لتعزيز اقتصاد هذا البلد واستقراره المهدّد جراء الأزمات الاقليمية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المشاركون بمؤتمر باريس يخصصون أكثر من 11 مليار دولار لدعم لبنان

الرئيس الفرنسى: القتال فى سوريا يصعب عودة اللاجئين إلى لبنان

البنك الدولى يعد لبنان بـ 4 مليارات دولار لخمس سنوات

لبنان يحصل على تعهدات بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار بمؤتمر باريس

الامارات

لبنان

اخبار الامارات

اخبار لبنان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
نيابة النقض توصى بتأييد إدراج بديع وقيادات إخوانية بقوائم الكيانات الإرهابية

نيابة النقض توصى بتأييد إدراج بديع وقيادات إخوانية بقوائم الكيانات الإرهابية

عضو بالعفو الرئاسى: إعلان القائمة الرابعة قريبا.. وسنعلن تفاصيل دمج الشباب

عضو بالعفو الرئاسى: إعلان القائمة الرابعة قريبا.. وسنعلن تفاصيل دمج الشباب

عمليات التجميل الرجالى.. ضرورة أم "دلع ماسخ"؟.. تصغير الأنف.. شفط دهون الثدى..النحت رباعى الأبعاد لمنطقة الصدر والبطن..تكبير العضو الذكرى وشد الجفون.. أبرز العمليات.. والأسعار تبدأ من 2000 وتصل إلى 60 ألف جنيه

عمليات التجميل الرجالى.. ضرورة أم "دلع ماسخ"؟.. تصغير الأنف.. شفط دهون الثدى..النحت رباعى الأبعاد لمنطقة الصدر والبطن..تكبير العضو الذكرى وشد الجفون.. أبرز العمليات.. والأسعار تبدأ من 2000 وتصل إلى 60 ألف جنيه

مارك زوكربيرج "كعب داير" بين الكونجرس ومجلس العموم بعد فضيحة تسريب البيانات.. مؤسس "فيس بوك" يرد على أسئلة أعضاء المجلس الأمريكى 11 إبريل.. استجواب فى لندن قبل نهاية الشهر.. والاتحاد الأوروبى يصدمه بقواعد جديدة

مارك زوكربيرج "كعب داير" بين الكونجرس ومجلس العموم بعد فضيحة تسريب البيانات.. مؤسس "فيس بوك" يرد على أسئلة أعضاء المجلس الأمريكى 11 إبريل.. استجواب فى لندن قبل نهاية الشهر.. والاتحاد الأوروبى يصدمه بقواعد جديدة

فيديو معلوماتى.. 8 تعليمات للتأكد من صلاحية منتجات الفسيخ والرنجة

فيديو معلوماتى.. 8 تعليمات للتأكد من صلاحية منتجات الفسيخ والرنجة

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم سواريز فى ليفربول

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم سواريز فى ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة