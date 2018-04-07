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السبت، 07 أبريل 2018 01:34 م
خالد صلاح
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اعدام طن أسماك مملحة وتحرير 9 محاضر شهادات صحية فى حملات بالدقهلية

السبت، 07 أبريل 2018 12:43 م
اعدام طن أسماك مملحة وتحرير 9 محاضر شهادات صحية فى حملات بالدقهلية حملات تموينية - أرشيفية


الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور سعد مكى،وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على استمرارا لحملات ضبط الأسواق ومنافذ تداول الأغذية بالتزامن مع أعياد الربيع.

وأوضح مكى فى بيان له اليوم إنه تم مرور فرق مراقبة الأغذية بالجمالية والمنصورة و ميت غمر على محلات ومنافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة والسردين المملح.

وكشف إنه خلال الحملات لوحظ بعض المخالفات للاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة وعليه، لافتا إلى إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وهي إعدام 1000 كجم من الأسماك المعدة للبيع لموسم شم النسيم،وتحرير 9 محاضر لعدم حمل شهادات صحيه ونقص اشتراطات صحية،ووجود خطر داهم وسحب 16 عينة للتحليل.

وأكد مكى على أن الحملات ستستمر أثناء أعياد الربيع للحفاظ على صحة المواطنين.

 
 

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