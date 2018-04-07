استشهاد صحفى فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جنود الاحتلال فى غزة

استشهاد صحفى فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جنود الاحتلال فى غزةالسبت، 07 أبريل 2018 08:03 ص
عنف الاحتلال ضد الفلسطينيين - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة فى غزة، السبت، استشهاد فلسطينيين أحدهما صحفى فلسطينى متأثرين بجروح أصيبا بها بالرصاص فى المواجهات التى جرت الجمعة، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حدود القطاع.
وقالت الوزارة أن ياسر مرتجى المصور فى وكالة عين ميديا المتمركزة فى غزة، أصيب خلال مواجهات الجمعة، وأضافت أن فلسطينيا آخر توفى متأثرا بجروحه، ما يرفع إلى 9 عدد القتلى فى أعمال العنف على حدود غزة .
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