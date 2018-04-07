video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 10:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اختتام التمرين العسكرى "نمر الصحراء 5" بين القوات الإماراتية والماليزية

السبت، 07 أبريل 2018 10:12 ص
اختتام التمرين العسكرى "نمر الصحراء 5" بين القوات الإماراتية والماليزية القوات الإماراتية ـ صورة أرشيفية


أبوظبى(أ ش أ)
إضافة تعليق

اختتمت فعاليات التمرين العسكرى المشترك "نمر الصحراء 5" بين القوات البرية الإماراتية والماليزية فى أبوظبى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت، أن التمرين المشترك "نمر الصحراء 5" حقق نجاحا كبيرا مما يعكس اهتمام وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية على رفع مستوى القدرات والكفاءة القتالية وفق استراتيجية واضحة المعالم للمساهمة فى تطوير مهارات وقدرات القوات البرية.

يأتى التمرين فى إطار حرص الإمارات على دعم وخلق شراكات متميزة مع ماليزيا فى المجالات كافة وتوسيع آفاق التعاون بما يحقق الرؤية المشتركة فى تبادل الخبرات وتعزيز العمل العسكرى بين الجانبين لرفع مستوى الأداء والكفاءة القتالية والعمل بروح الفريق الواحد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات الإماراتية تختتم تمرينها العسكرى مع الجيش الأمريكى

انطلاق التدريب المشترك "الاتحاد الحديدى 5" بين القوات الإماراتية والأمريكية

القوات الاماراتيه

القوات الماليزيه

الامارات

ماليزيا

تمرين نمر الصحراء

ابو ظبى




لا تفوتك
فيديو.. لحظة تصدى قوات الدفاع الجوى السعودى لصاروخ باليستى حوثى

فيديو.. لحظة تصدى قوات الدفاع الجوى السعودى لصاروخ باليستى حوثى

حسن شحاتة: الزمالك بقى لأعضائه مش لجماهيره وشرطى لتدريب الفريق عدم تدخل رئيس النادى

حسن شحاتة: الزمالك بقى لأعضائه مش لجماهيره وشرطى لتدريب الفريق عدم تدخل رئيس النادى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

"تأسيسية الإعلاميين": لن يظهر بالشاشة فى رمضان سوى الحاصلين على تصاريح

"تأسيسية الإعلاميين": لن يظهر بالشاشة فى رمضان سوى الحاصلين على تصاريح

العاملون بقناة الشرق يكشفون فساد أيمن نور: نمتلك فضائح كارثية.. ضحك على الملاك واستعان بجاردات من البارات المشبوهة لضربنا.. معتز مطر يقوم بدور دنىء.. والإخوان وضعوا أحمد عبده "ديكور" لتمرير الفساد

العاملون بقناة الشرق يكشفون فساد أيمن نور: نمتلك فضائح كارثية.. ضحك على الملاك واستعان بجاردات من البارات المشبوهة لضربنا.. معتز مطر يقوم بدور دنىء.. والإخوان وضعوا أحمد عبده "ديكور" لتمرير الفساد

جورج وسوف فى طابا.. سلطان الطرب: بموت فى مصر والمصريين بينادوا عليا ويقولولى ياعمهم..شوفت كتير فى حياتى واتعلمت من أخطائى .. وأقول للشباب "قلدونى فى كل حاجة حلوة وبلاش الحاجات الوحشة"

جورج وسوف فى طابا.. سلطان الطرب: بموت فى مصر والمصريين بينادوا عليا ويقولولى ياعمهم..شوفت كتير فى حياتى واتعلمت من أخطائى .. وأقول للشباب "قلدونى فى كل حاجة حلوة وبلاش الحاجات الوحشة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة