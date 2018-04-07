اختتام التمرين العسكرى "نمر الصحراء 5" بين القوات الإماراتية والماليزية







أبوظبى(أ ش أ)

اختتمت فعاليات التمرين العسكرى المشترك "نمر الصحراء 5" بين القوات البرية الإماراتية والماليزية فى أبوظبى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت، أن التمرين المشترك "نمر الصحراء 5" حقق نجاحا كبيرا مما يعكس اهتمام وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية على رفع مستوى القدرات والكفاءة القتالية وفق استراتيجية واضحة المعالم للمساهمة فى تطوير مهارات وقدرات القوات البرية.

يأتى التمرين فى إطار حرص الإمارات على دعم وخلق شراكات متميزة مع ماليزيا فى المجالات كافة وتوسيع آفاق التعاون بما يحقق الرؤية المشتركة فى تبادل الخبرات وتعزيز العمل العسكرى بين الجانبين لرفع مستوى الأداء والكفاءة القتالية والعمل بروح الفريق الواحد.