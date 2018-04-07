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إصابة شخصين ونزوح 100 عائلة فى قصف تركى على إقليم كردستان

السبت، 07 أبريل 2018 10:45 ص
إصابة شخصين ونزوح 100 عائلة فى قصف تركى على إقليم كردستان الجيش التركى ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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أفاد مسئول كردى بإقليم كردستان العراق بإصابة شخصين ونزوح نحو 100 عائلة من قضاء سوران فى محافظة أربيل جراء قصف تركى .

وقال المسؤول الكردى فى قضاء سوران - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت، " نحو 100 عائلة نزحوا بسبب القصف التركى المستمر للقرى التابعة للناحية،مضيفا أن القصف أسفر عن إصابة شخصين بجروح،وذلك بعد مناوشات بين الجيش التركى وعناصر حزب العمال الكردستانى فى المنطقة .

وكانت مصادر كردية فى محافظة أربيل أفادت - أمس - بأن القوات التركية توغلت فى أراضى إقليم كردستان مسافة 20 كيلومترا وشرعت فى إقامة مقار عسكرية لها .

من جهته أكد قائم مقام قضاء سوران بمحافظة اربيل، كرمانج عزت أن القوات التركية توغلت على مسافة(25) كم داخل إقليم كردستان.

وقال عزت، فى تصريحات خاصة لراديو (سوا) إن القصف المدفعى التركى على قرى تقع على الشريط الحدودى بين العراق وتركيا اسفر عن نزوح اهالى 6 قرى من ناحية سيدكان، موضحا أن الجيش التركى كثف قصفه المدفعى ضد مواقع حزب العمال الكردستانى فى المنطقة .

وتقوم الطائرات التركية بصورة شبه يومية بقصف مناطق مختلفة فى كردستان العراق لاستهداف تجمعات لمسلحى حزب العمال الكردستانى المعارض لأنقرة .

 


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