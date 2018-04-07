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إسعاف الشرقية: 120 سيارة بالمحافظة لتأمين احتفالات شم النسيم

السبت، 07 أبريل 2018 11:09 ص
إسعاف الشرقية: 120 سيارة بالمحافظة لتأمين احتفالات شم النسيم


الشرقية- فتحية الديب
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أكد مصدر بمرفق إسعاف الشرقية، أن مرفق الإسعاف أنهى استعداداته لاحتفالات شم النسيم، معلناً تجهيز 120 سيارة بالشرقية استعداداً للاحتفالات. 


وقال "المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم التركيز فى توزيع وضع السيارات على مناطق تواجد المتنزهات، مثل "مدينة العاشر من رمضان، نادى الرواد، ونادى العشرة، حديقة والكفراوى، ومدينة الصالحية الجديدة، ومدينة الزقازيق وسط البلد والمصرية بلازا، وحديقة الحيوانات"فضلا عن تواجد السيارات بمختلف الأماكن الحيوية والهامة بالمحافظة ودور العبادة.

 

وأشار المصدر بمرفق الإسعاف، إلى أنه تم وقف الإجازات لجميع المسعفين، بالإضافة إلى زيادة الورديات ورفع درجة الاستعدادات والطوارئ تحسبا لوقوع أى حالات إصابات.


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