إحباط تسلل 24 شخصا إلى ليبيا عن طريق السلوم

إحباط تسلل 24 شخصا إلى ليبيا عن طريق السلومالسبت، 07 أبريل 2018 06:51 م
اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح
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تمكنت قوات الأمن بمحافظة مطروح من إحباط 24 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ على 24 متهما، تم ضبطهم بمعرفة قوات حرس الحدود، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.
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