وكالة إسبانية: قطر تحتاج إلى النساء بجانب الرجال فى الخدمة العسكرية

وكالة إسبانية: قطر تحتاج إلى النساء بجانب الرجال فى الخدمة العسكريةالجمعة، 06 أبريل 2018 05:27 م
الأمير تميم بن حمد
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سلطت وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية الضوء على قرار أمير قطر بإلحاق النساء فى الخدمة العسكرية، خاصة فى ظل اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب، وقالت إنها المرة الأولى التى تصدر فيها قطر قانون يتيح للنساء الالتحاق بالخدمة العسكرية.
وقالت الوكالة، إن قطر تبدو أنها تحتاج الآن إلى النساء بجانب الرجال فى الخدمة العسكرية، خاصة بعد المقاطعة العربية لها بسبب دعمها للإرهاب، وبموجب القانون الجديد الذى دخل حيز التنفيذ فور صدوره بات بإمكان القطريات ممن يبلغن من العمر 18 عاما فما فوق الالتحاق بالخدمة العسكرية الاختيارية، كما أنه مدد القانون كذلك لتمديد فترة الخدمة الإجبارية للذكور من ثلاثة أشهر إلى عاما.
وأشارت الوكالة إلى أن المرأة كانت تعمل فى قطر فى أعمال إدارية ، ولكن الآن لا أحد يعرف ما هى الأدوار التى ستضطلع بها المتطوعات فى الخدمة العسكرية.
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