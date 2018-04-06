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وزير خارجية ليبيا يبحث مع نظيره الأذربيجانى تعزيز التعاون الثنائى

الجمعة، 06 أبريل 2018 08:30 م
وزير خارجية ليبيا يبحث مع نظيره الأذربيجانى تعزيز التعاون الثنائى وزير خارجية ليبيا وأذربيجان


كتب أحمد جمعة
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التقى وزير الخارجية الليبى بحكومة الوفاق الوطنى بالعاصمة باكو بجمهورية أذربيجان على هامش أعمال المؤتمر الوزارى لوزراء خارجية دول حركة عدم الإنحياز فى دورتها 18، إلمار محمد ياروف وزير خارجية جمهورية أذريجان.

 

وتباحث الوزيران حول أوجه التعاون الثنائى المشترك بين البلدين الصديقين.

 

حيث تم استعراض المواضيع ذات الأهتمام المشترك والعمل على تطوير و تقوية العلاقات بين البلدين والتنسيق فى المحافل الدولية.

 

وتوجه الوزير الليبى محمد سيالة لنظيره الوزير إلمار محمد ياروف بالشكر لحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم ووجه له الدعوة لزيارة ليبيا فى أقرب وقت ممكن.

 

حضر الاجتماع من الجانب الليبى كل من صلاح عبود مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية و عمر بلعيد الزيانى مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية و القائم بأعمال السفارة الليبية المكلف فى العاصمة باكو قيس البرعصى.

 


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