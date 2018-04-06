موريتانيا: لم نتسلم أية أموال من ليبيا مقابل تسليم عبد الله السنوسى

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قال محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة الناطق الرسمى باسم الحكومة الموريتانية، إن بلاده لم تتسلم أية أموال من ليبيا مقابل تسليم عبد الله السنوسى مدير المخابرات الليبية الأسبق.

وأكد ولد الشيخ ـ خلال مؤتمر صحفى ـ أن اتفاق تسليم السنوسى موثق بالصوت والصورة، وأضاف فى رده على سؤال يتعلق بنشر وثائق تبين الاتفاق الذى تم بموجبه تسليم موريتانيا عبد الله السنوسى، أن الاتفاق موثق بالصوت والصورة والكتابة، وأن وزيرة الصحة الليبية نشرته كما هو.

وأضاف " إن الاتفاق جاء فى البداية عن طريق طلب من الحكومة الليبية للقضاء الموريتانى فى إطار اتفاقية التعاون القضائى بين الدول العربية والتى وقعت عليها موريتانيا وليبيا ، وتلزم الدول بالتعاون فى مجال القضاء، وجاء الطلب من الحكومة الليبية لأن القضاء لديهم فى حاجة إلى بعض الشهادات والأقوال من رجل المخابرات السابق فى قضايا منها قضية سيف الإسلام القذافى وغيرها".

وتابع " وفق الاتفاقية جرى تسليمه بشروط ، الأول منها سلامته الجسدية والمعنوية ، إضافة إلى احترام كرامته ومعاملته باحترام طبقا لمقتضيات حقوق الإنسان والتعامل الأخلاقى والحضارى الذى تفرضه الكرامة الإنسانية ، فيما تمثل الشرط الثالث فى أن يعاد إلى موريتانيا فور انتهاء السلطات الليبية من الحاجة إلى أقواله، ولم يشترط فى الاتفاق تقديم أى أموال لموريتانيا مقابل تسليمه".