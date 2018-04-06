مواعيد امتحانات آخر العام الدراسى 2018 لكافة المراحلة التعليمية بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن المديرية تنهى كافة استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017/ 2018، والتى من المقرر أن تبدأ فى 23 أبريل وتنتهى فى 10 مايو لكافة المراحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017 /2018 اعتبارا من 23 من أبريل المقبل لصفوف النقل للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوى العام و الثانوى الفنى تباعا ، مشيرا إلى أن امتحانات الصف الثالث الإعدادى ستكون فى الفترة من يوم 5 مايو المقبل وحتى يوم 10 من نفس الشهر.

وكلف طه بخيت مديرى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة وموجهى عموم المواد الدراسية والمختصيين بشئون الامتحانات، على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من وزارة التربية والتعليم، ووضع الاسئلة فيما تم تدريسه خلال الفصل الدراسى الثانى من العام ، مؤكدًا على البعد عن الأسئلة التى تحمل طابع سياسى أو دينى مع ضرورة تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية وتشكيل لجان متابعة للمرور على اللجان، وكذلك جاءت تعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم لموجهى المواد الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية حتى بدء الامتحانات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد بمديرية التربية والتعليم، بحضور مديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد الدراسية وقيادات المديرية والمختصيين بشئون الامتحانات استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017 / 2018.