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ملك الأردن: سعيد بانطلاق فعاليات بطولة كأس آسيا للسيدات لكرة القدم بعمان

الجمعة، 06 أبريل 2018 09:11 م
ملك الأردن: سعيد بانطلاق فعاليات بطولة كأس آسيا للسيدات لكرة القدم بعمان ملك الأردن


كتب أحمد جودة
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أعرب ملك الأردن عبد الله بن الحسين عن سعادته، لاستضافة العاصمة الأردنية عمان فعاليات بطولة كأس آسيا للسيدات لكرم القدم، التى تشارك فيها منتخبات عربية.

ملك الأردن
ملك الأردن

وأضاف ملك الأردن، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوين القصير "تويتر"، "سعيد بانطلاق فعاليات بطولة كأس آسيا للسيدات لكرة القدم فى عاصمتنا الحبيبة عمان، ونعتز باستضافة وطننا لهذه الفعالية الدولية ومشاركة نشميات منتخبنا بها، متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة".


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