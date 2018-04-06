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مقتل 3 من مسلحى حركة الشباب فى غارة جوية أمريكية بالصومال

الجمعة، 06 أبريل 2018 04:26 م
مقتل 3 من مسلحى حركة الشباب فى غارة جوية أمريكية بالصومال مسلحى حركة الشباب الصومالية


مقديشيو (أ ش أ)
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أعلن الجيش الأمريكى، مقتل 3 من مسلحى حركة "الشباب" الصومالية، إثر غارة جوية شنها بالقرب من بلدة جلب بمنطقة جوبا الوسطى.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الجمعة، أنه لم يلق أى مدنى حتفه جراء هذه الغارة الجوية.

ويشار إلى أن الجيش الأمريكى شن 11 غارة جوية فى الصومال حتى الآن خلال العام الجارى ضد مسلحى حركة "الشباب" الموالية لتنظيم "القاعدة" الإرهابى.

 


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