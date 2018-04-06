مقتل 14 عنصرا من حزب العمال الكردستانى فى غارات تركية بشمال العراق

مقتل 14 عنصرا من حزب العمال الكردستانى فى غارات تركية بشمال العراقالجمعة، 06 أبريل 2018 10:47 ص
غارة جوية - أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام عراقية بمصرع 14 عنصراً من حزب العمال الكردستانى جراء غارات تركية شمالى العراق.
وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات سلاح الجو التركى نفذت غارات على معاقل حزب العمال الكردستانى فى منطقة هاكورك شمالى العراق، وأن الغارات أسفرت عن قتل 14 مسلحا، وتدمير 13 هدفًا يضم مخابئ يستخدمها المسلحون، واستأنفت القوات التركية قصفها لمعاقل حزب العمال الكردستانى فى 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضى التركية فى العام 2013.
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