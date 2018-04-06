مد موعد غلق معرض الإسكندرية للكتاب بكلية الهندسة بسبب الإقبال الكبير

الإسكندرية - هناء أبو العز

قرر الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مد معرض إسكندرية للكتاب المقام حاليا بملعب كلية الهندسة حتى الساعة الحادية عشرة مساء بدلا من العاشرة مساء، نظرا للإقبال الشديد غير المسبوق من الجمهور على المعرض .

وفى سياق متصل شاركت للعام الثانى على التوالى فرقة "أصله شرقى" بقيادة هادى عبد العزيز، والتى أشعلت حماس الجماهير وتفاعل معها تفاعلا كبيرا، وقد حصل الفريق على المركز الأول فى مسابقة التضامن الاجتماعى، وهو تابع لمركز طريق الفن بالإسكندرية .



واستهلت الفرقة فقرتها بعزف موسيقى الضوء الشارد، ثم قدم عمرو على "قمر سيدنا النبى"، وغنت المجموعة "يا صحبجية" لسيد درويش، وشدت إسراء أيمن بـ"غنيلى شوى شوى" لأم كلثوم، "قدك المياس"، وغنت إنجى أيمن من التراث "آه يالالى"، و"شط إسكندرية" لفيروز، "بين شطين ومية"، "بلدى يا بلدى" وغنت كنزى محمد "أما براوة"، واختتمت الفرقة حفلتها بغناء الطفل محمد رجب أغنية "3 سلامات".

يذكر أن المعرض تم افتتاحه فى 30 مارس الماضى، بحضور دكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ويستمر المعرض حتى 9 أبريل، ويصاحبه نشاط ثقافى وفنى متنوع، ونشاط خاص بالطفل.



















