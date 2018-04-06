محافظ كفر الشيخ: إنشاء مدينة أولمبية عالمية على مساحة 116 فدانا بتكلفة 3.5 مليار جنيه

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أكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ أن استراتيجية التنمية والتشغيل التى تجرى داخل المحافظة فى الوقت الحالى، لا تقتصر على التوسع فى مشروعات الإستزراع السمكى فحسب، وإنما تشمل تجهيزات البنى التحتية، وإنشاء مناطق صناعية واستثمارية وسياحية وترفيهية، بدأ العمل فى جانب كبير منها بالفعل، فضلا عن مشروعات حقول الغاز الطبيعى التى اكتشفت مؤخرا.

وشدد محافظ كفر الشيخ على أن هذا الكم الكبير من المشروعات، ساهم فى خلق فرص عمل كثيفة وحصار ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى كانت تتم عبر سواحل المحافظة إلى أوروبا من خلال البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ مع أسرة وكالة أنباء الشرق الأوسط، والذى أداره الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة، لاستعراض ما تم إنجازه من مشروعات استثمارية فى كافة المجالات بالمحافظة، وانعكاساتها الإيجابية على التنمية وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

وكشف محافظ كفر الشيخ عن وجود مخطط لإنشاء "مدينة أوليمبية" عالمية، على مساحة 116 فدانا بتكلفة 3.5 مليار جنيه، دون أن تتكبد موازنة الدولة أية تكلفة منها، موضحا أن المدينة ستضم استادا ومجموعة من الملاعب ومدرسة للألعاب الرياضية وفندقا ملحقا، بما يمكنها من جذب العديد من الفرق الرياضية داخل مصر، وأن تكون مقصدا رئيسيا لها، وكذلك الفرق العربية والأوروبية لإقامة معسكراتها التدريبية داخل تلك المدينة.



• منطقة استثمارية

وقال محافظ كفر الشيخ إنه يجرى حاليا إنشاء منطقة استثمارية بطول 25 كيلو مترا على ساحل البحر المتوسط، باستثمارات 100 مليار جنيه، وستحقق عائدا سنويا يصل إلى 50 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تلك المنطقة تربط بين المزرعة السمكية بغليون ومحطة الكهرباء العملاقة بالبرلس، وستوفر نحو 250 ألف فرصة عمل، وستضم ميناء تجاريا عملاقا لتنشيط حركة التجارة بين مصر والدول الأوروبية خاصة إيطاليا واليونان وقبرص وغيرها من الدول.

وأعلن اللواء السيد نصر أنه تم إنشاء مستشفى لعلاج الأورام على أحدث الطراز والنظم الطبية الحديثة، يستوعب 10 آلاف مريض سنويا من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لافتا إلى أن تكلفة المستشفى تبلغ نصف مليار جنيه، وسيتم افتتاحها نهاية العام الجاري.

وأضاف أن المستشفى سيكون ملحقا بها مدرسة للتمريض المتخصص، وستضم أحدث الأجهزة الطبية فى مجال علاج الأورام السرطانية.



*الرمال السوداء

وكشف محافظ كفر الشيخ عن إنشاء مصنع لـ "الرمال السوداء" يوفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، موضحا أن تلك "الرمال السوداء" تضم 41 عنصرا معدنيا غنيا تدخل فى العديد من الصناعات الاستراتيجية أبرزها صناعة الطيران، والسكك الحديدية، والسيارات، والحديد والصلب، والمنتجات المنزلية والزجاج وغيرها، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 50 فدانا لإنشاء مصنع "الرمال السوداء"، و30 فدانا أخرى لإنشاء مصنع الحديد والصلب.

وأكد اللواء السيد نصر أن "الرمال السوداء" والصناعات المتعددة المرتبطة بها، ستنقل مصر إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى.

وأعلن أن منطقة ساحل كفر الشيخ تضم 9 آبار غاز بترولية، بها كميات ضخمة للغاية من الغاز الطبيعى ستجعل من مصر مركز ثقل فى المنطقة ومركزا إقليميا كبيرا فى مجال للطاقة، مؤكدا أن اكتشافات الغاز بتلك الآبار مبشرة للغاية وأن البنية التحتية فى محافظة كفر الشيخ ستؤهل مصر لكى تكون قيادة إقليمية واعدة فى سوق الغاز الطبيعي.



مقاصد سياحية

وأكد اللواء السيد نصر أنه بنهاية العام الجارى سيكون هناك مقاصد سياحية متميزة بكفر الشيخ، على غرار تلك الموجودة فى الأقصر وشرم الشيخ والغردقة، وستمثل مقصدا للسائحين من داخل وخارج مصر، مشيرا إلى إلى وجود العديد من المزارات بالمحافظة مثل قرية (إبيانة) مسقط رأس الزعيم سعد زغلول، والتى تقع بجوارها مزرعة (غليون) والتى تعد أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط.

وأضاف أن من بين المقاصد السياحية (فنار عرابي) إلى جانب مصيف بلطيم وبحيرة البرلس التى شهدت تطويرا هائلا فى الآونة الأخيرة بعدما كانت منطقة وعرة وتمثل خطورة، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا اكتشاف 28 جزيرة بداخل البحيرة، يمثل كل منها مقصدا سياحيا خلابا للسائحين.

وأشار إلى أنه تم تطوير مصيف بلطيم لاستقبال المصطافين من جميع أنحاء مصر، حيث تم تطوير البنية التحتية، وإنشاء شبكات جديدة لتنقية المياه ومعالجة الصرف الصحى، وتطوير شبكة الكهرباء، وتوحيد ألوان المبانى المطلة على المصيف، وتشجير المنطقة برمتها، ورصف شوارعها بالكامل، وتطوير ورفع كفاءة جميع الفنادق الموجودة بالمصيف ومدها بأثاث جديد.

وقال نصر إنه تم إنشاء كورنيش بمداخل ومخارج المصيف، وعمل رسومات لطرق أسفلتية من الممشى إلى البحر مباشرة، وتخصيص أماكن للمقاهى والملاهى والمتنزهات ودورات مياه متعددة لخدمة المصطافين، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير مصيف بلطيم بشكل كامل خلال شهرين.

وأضاف أن مصيف بلطيم بعد تطويره على النحو المذكور، سيستوعب مليونى مصطاف، وذلك بزيادة نسبتها 100% عن العام الماضى، مشيرا إلى أن المصيف سيكون بطول 11 كيلو مترا على ساحل البحر المتوسط داخل نطاق محافظة كفر الشيخ.

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ، بجانب المصايف التقليدية، فإنها تضم أيضا أماكن تاريخية تحتوى آثارا فرعونية بـ "العجوزين" التابعة لمدينة دسوق، والتى كانت تمثل عاصمة مصر الشمالية إبان فترة الملك مينا موحد القطرين، وهو الأمر الذى كان دافعا أمام تطوير المتحف الموجود بالمنطقة منذ نحو 20 عاما، بتكلفة تبلغ 30 مليون جنيه، والذى سيتم الانتهاء منه بالكامل خلال 5 أشهر.



وأكد أن السياحة الدينية تضم بدورها العديد من المزارات، منها مسجد ومقام الشيخ إبراهيم الدسوقى، وكنيسة (سخا) الأثرية وهى إحدى مزارات العائلة المقدسة والتى مكثت بها خلال رحلتها إلى بمصر، كما أن هناك 365 مسجدا ومئذنة أثرية من العصور الإسلامية.



* مزرعة غليون

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ إنه اعتبارا من غد "السبت" سيتم افتتاح منافذ جديدة لبيع أسماك مزرعة غليون بأسعار أقل من السوق، وهو الأمر الذى من شأنه أن يساهم فى خفض أسعار بيع الأسماك بالأسواق، وبما يعود بالمنفعة المباشرة على المواطن، مشيرا إلى أن منطقة مزرعة غليون بها مصانع مجهزة للفوم والثلج والأعلاف والتغليف والتعبئة.



وأوضح أن نحو 60% من إنتاج محافظة كفر الشيخ من الأسماك، يأتى من المزارع السمكية، وأن المحافظة تنتج 40% من إنتاج مصر من الأسماك من خلال مزرعة غليون، مشيرا إلى أنه توجد مصادر طبيعية تتمثل فى 85 كيلو مترا من نهر النيل، و120 كيلو مترا من البحر المتوسط، و108 آلاف فدان من بحيرة البرلس.



وذكر أن مزرعة غليون مقامة على مساحة 12 ألف فدان، تم افتتاح المرحلة الأولى منها على مساحة 4 آلاف فدان، والباقى سيتم الانتهاء منه قريبا، مشيرا إلى أن هذا المشروع يوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة، و 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة.



ولفت إلى أن المزرعة توفر أسماك (البورى والدينيس والجمبرى والقاروص والبلطي) حيث تبلغ إنتاجية الفدان نحو 3 آلاف طن، بالإضافة إلى إنتاج بحيرة البرلس، بما يرفع نسبة إنتاج المحافظة من 40 % إلى 70 % من إنتاج مصر من الأسماك اعتبارا من الموسم المقبل.

وأكد أن إنتاج المحافظة سيوجه إلى السوق المحلى فى المقام الأول، وأن الفائض سيتم تصديره إلى الخارج، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء بورصة للأسماك فى مزرعة غليون.



* بحيرة البرلس

وقال محافظ كفر الشيخ إن أعمال تطوير بحيرة البرلس التى تبلغ مساحتها 108 آلاف فدان، شملت منع الصيد الجائر والشباك المخالفة والمراكب ذات المحركات، إلى جانب القيام بأعمال التكريك وإزالة الطمى والرمال بطول 7 كيلومترات، وإزالة الغابات والحشائش الضارة (ورد النيل) ، مؤكدا أنه تم حصر تلك المشاكل وحلها جميعا، وعمل قنوات إشعاعية، وإقامة مبنى لشرطة المسطحات المائية، وإقامة كورنيش، وإدخال الإنارة ووقف الاعتداءات على البحيرة والتى كانت تصل إلى نحو 1500 فدان بالتعاون مع الشرطة.

* المنطقة الصناعية

وأشار إلى أنه تم تطوير المنطقة الصناعية بالمحافظة، والتى كانت قد صدر لها قرار وزارى منذ عام 1997 غير أنه لم تكن بها بنية تحتية وتضم العديد من المشكلات والتى تم التمكن من القضاء عليها، موضحا أنه تم إيجاد العديد من الحلول منها إعطاء رخص مؤقتة، والحصول على موافقات القوات المسلحة بزيادة ارتفاعات المصانع من 12 مترا إلى 21 مترا.



ولفت إلى أن هناك 16 مصنعا بدأت الإنتاج الفعلى، وأن كل مصنع يضم نحو ألف عامل فى منطقة مطوبس الصناعية.



وأعلن أنه قبل نهاية العام الجارى سيتم افتتاح 58 مصنعا تضم مصانع لإنتاج الزيوت، وقطع غيار السيارات، والأدوية، ومنتجات الألبان، والبتروكيماويات، والأعلاف، وغيرها.مضيفا أنه سيتم إقامة مصنع للغزل والنسيج على مساحة 80 فدانا بأحدث التكنولوجيا، وسيستوعب نحو 30 ألف عامل، ليكون أكبر من مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.



وأعلن اللواء السيد نصر أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل، توقيع بروتوكول مع وزارة الزراعة لاستغلال عشرات الأفدنة من الأراضى الزراعة، والتى يمكن أن تحقق نقلة كبيرة لمحافظة كفر الشيخ فى العديد من المجالات.



*الهجرة غير الشرعية

وأكد محافظ كفر الشيخ أن تلك المشروعات التنموية الضخمة ساهمت فى الحد من الهجرة غير الشرعية، والتى كانت تتم عبر سواحل المحافظة شهريا، مما تسبب فى مشاكل كثيرة، غير أن الدولة تمكنت من الحد من تلك الهجرة، حيث لم تشهد المحافظة منذ حادثة مركب رشيد عام 2016 أى واقعة مماثلة.

وأشاد المحافظ فى هذا الإطار، بدور القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن الهجرة غير الشرعية لم تكن قاصرة على أبناء محافظة كفر الشيخ فقط، وإنما كانت من مواطنى محافظات أخرى، إلى جانب جنسيات عربية وأفريقية من خلال عصابات كانت تستغل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وابتزازهم، باعتبار أن سواحل المحافظة هى الأقرب إلى جنوب أوروبا.

ووجه محافظ كفر الشيخ فى ختام اللقاء الشكر إلى أهالى محافظة كفر الشيخ، لمشاركتهم بكثافة فى الانتخابات الرئاسية، حيث سجلت المحافظة إقبالا لم تشهده من قبل فى أية استحقاقات انتخابية، وكانت المشاركة بمثابة مظاهرة حب غير مسبوقة.



* إنجازات كبيرة

بدوره ، أشاد الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالإنجازات الكبيرة التى تحققت على أرض الواقع فى محافظة كفر الشيخ، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإيلاء أهمية كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة ربوع مصر.

وأشار الأستاذ على حسن فى كلمة له - خلال اللقاء - إلى أن محافظة كفر الشيخ مليئة بفرص العمل الواعدة التى تنتظر أبناءها فى ظل المشروعات العملاقة والكثيرة والتى تقام على أرض المحافظة.

ولفت إلى أن محافظة كفر الشيخ كانت من بين المحافظات الأعلى فى نسب المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه شارك فى إحدى الندوات التى نظمها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ لحث الناخبين على التوجه للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، فى إطار الدور التوعوى بضرورة المشاركة فى العملية الديمقراطية، وأنه حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات بحيادية وعدم الانحياز لمرشح بعينه فى العملية الانتخابية.